Bebek müzesi tarihe ışık tutuyor

Türklerin Orta Asya'daki göçebe hayatı, Selçuklu'dan bugüne Türk polis teşkilatı, semazenler, mehter takımı, Osmanlı sultanları ve Anadolu yemek kültürü gibi onlarca farklı temayı anlatan el yapımı 3 bin oyuncak bebeğin sergilendiği müze, ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkarıyorÜrgüp ilçesi Mustafapaşa köyünde özel müze statüsündeki 150 yıllık tarihi konakta, 624 farklı konuyu anlatan yaklaşık 3 bin oyuncak bebekle kültür turizmine katkı sunuluyor.Türk insanının yaşam tarzı, tarihteki önemli şahsiyetler ve mesleklerin konu edildiği çeşitli kompozisyonları içeren tematik bebeklerin yer aldığı müze, ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.Müzenin kurucusu Sibel Radiye Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebek yapımına yıllar önce merakla başladığını, satmaya kıyamadığı 500 kadar eserini 2006'da açtığı özel müzede beğeniye sunduğunu belirtti.İlk ziyaretçilerinden aldığı tebrik ve takdirlerin müzeyi geliştirmek için kendisini teşvik ettiğini dile getiren Gül, yıllar içinde farklı konuların canlandırıldığı bebekler yapmayı sürdürdüğünü anlattı.Bebekleri keven bitkisinin sütünden elde ettiği, "kitre" adı verilen hamursu madde, pamuk ve tel kullanarak yaptığını bildiren Gül, yaklaşık 3 bin eseri olduğunu kaydetti.Minyatür tablo ve kitaplardan ilham alarak tasarladıkları bebeklerin kostümlerindeki tüm detayların, dönemini yansıtması için kimi zaman ziyaretçileri arasındaki uzmanlardan bilgi de aldıklarını belirten Gül, yabancı turistlerin de kendilerine ülkelerinden çeşitli dönemleri yansıtan bebekleri hediye olarak gönderdiğini, bunları da müzede oluşturulan alanda sergilediklerini söyledi.Türklerin Orta Asya'daki göçebe hayatı, Selçuklu'dan bugüne Türk polis teşkilatı, semazenler, mehter takımı, Osmanlı sultanları ve Anadolu yemek kültürü gibi onlarca farklı temanın el yapımı bebeklerle anlatıldığı müzenin haftanın tüm günleri konuklarını ağırladığını anlatan Gül, şöyle devam etti:"Bu topraklardaki yaşam tarzlarını ve hikayeleri, bu müzede yaşatıyoruz. Ergenekon'dan günümüze kadar birçok tarihi olayı bebeklerle canlandırıyoruz.Müzemiz için özel ürettiğimiz bebeklerin ayakkabısından örtünme şekillerine kadar hepsi detaylı çalışma gerektiriyor. Birkaç yıl öncesine kadar müzeyi daha çok Uzak Doğulu turistler ziyaret ediyordu ama son dönemde yerli turistler yoğun ilgi göstermeye başladı.Gelenler temaları tek tek inceliyor, saatlerce müzeden çıkamıyor. Buranın zaman içinde bir tarihi araştırma merkezine döneceğine inanıyorum. Müzeyi yetişkinler 15, öğrenciler 10 liradan ziyaret edebiliyor. Bugüne kadar 30 binden fazla kişiyi ağırladık. "Müzeyi ziyaret eden Yunan turist Despina Papandreu ise "Müzeyi gezdiğimde çok duygulandım ve Sibel Hanım'a sarılıp bana bu duyguyu yaşattığı için teşekkür ettim." dedi.Ziyaretçilerden Murat Alp de "Çeşitli tarihi dönemlerin yansıtılması açısından çok güzel eserler var. Müzedeki bazı bölümleri incelerken gerçekten de geçmişe doğru bir yolculuğa sürüklendim." ifadelerini kullandı.Edip Kolukısa ise müzeyi ilk kez ziyaret ettiğini, çocuklarıyla yeniden gelmeyi düşündüğünü söyledi.