Bedel ödemeye hazırız

Kayseri Barosu tarafından ‘Son değişikliler çerçevesinde işçilik alacakları hesabı, ölüm ve bedeni zararlarda tazminat hesabı, sigorta hukukundaki son güncel gelişmeler, hukukçu bilirkişinin sistem dışına çıkarılmasının sakıncaları, dava, cevap dilekçesi, rapor inceleme ve itirazda taraf vekillerinin bilmesi gereken asli ve zorunlu hususlar’ konulu konferans düzenlendi.



Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansa, Avukat Harun Özkan ve Göksel Ulusoy, konuşmacı olarak katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Cavit Dursun, “Bizim duruşumuz, yazdıklarımız ve söylediklerimiz bellidir. Bu konularda gurular söylüyorum ki, Türkiye’de bu konuları bizim kadar sistematik ve planlı bir şekilde gündeme getiren 2’inci bir baro yok. Gördükleri her yerde ‘Harikasınız, mükemmelsiniz, destekliyoruz, yargının gür sesi oldunuz’ diyenlere ‘Buyurun gelin, birlikte söyleyelim’ dediğimizde ‘Biz söyleyemiyoruz, bize KHK var, bize ihraç var’ diyorlar. Aynısı bize de var” ifadelerini kullandı.



Dursun, “Biz hukukun namusunu, onurunu, yargının erkliğini, savunmanın bağımsızlığını savunmakla mükellefiz. Bir bedel ödenmesi gerekiyorsa da, ödemeye de hazırız. Çünkü, 5 bin yıllık hukuk tarihi bedel ödeyerek bugünlere gelmiştir. Bizler bugün bu mesleği ifa edebiliyorsak geçmişte bedel ödeyenler sayesinde bunu yapıyoruz. Bizden sonraki nesillere de hukuk anlayışını, adaleti biz devredeceğiz. Bu yolda bir bedel ödemek gerekiyorsa da, ödemeye hazırız” ifadelerini kullandı.

İHA

