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Begüm Özden Anaokulu'ndan gazetemize ziyaret

Begüm Özden Anaokulu öğrencileri gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz çalışanlarından Bünyamin Gültekin, gazetenin hazırlanma aşamaları ile ilgili öğrencilere bilgiler verdi.

Begüm Özden Anaokulu'ndan gazetemize ziyaret
             Begüm Özden Anaokulu öğrencileri gazetemizi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette habere nasıl ulaşıldığından, haberin yazımına ve haberin sayfa dizaynının nasıl yapıldığından basım aşamasına kadar geçen süreç ile ilgili gazetemiz çalışanlarından Bünyamin Gültekin çeşitli bilgiler aktardı. Gültekin, verdiği bilgilerin ardından öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.
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