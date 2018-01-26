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Belediye işçileri 1. dönem ikramiyelerini aldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,Belediyede işçi statüsünde çalışanların devlet ikramiyelerini tam ve zamanında ödendiğini söyledi.

Belediye işçileri 1. dönem ikramiyelerini aldı
Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanın da ödediklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların tamamına maaşlarının ödendiğini ayrıca işçi statüsünde çalışların devlet ikramiyelerin verildiğini kaydetti.
Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiklerini, şehrin ekonomik ve üretim tesislerinin yer aldığı, alış veriş merkezlerin odağı durumundaki Melikgazi ilçesinin her geçen gün planlı bir şekilde geliştiğini ve büyüdüğünü ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “ Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. 6772 Sayılı Kanuna istinaden devlet ikramiyesinin 1. ödemesinin hesaplarına yatırıldı. Belediyemizde toplam 142 işçi statüsünde çalışanımıza toplam 158.529,004-TL ödeme yapılarak alış verişlerine katkı sağlandı“ dedi.
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