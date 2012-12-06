Karaman’dan yolcu trenine binerek ayrılan ve son olarak Niğde Tren Garı’nda trenden indiği tespit edilen 41 yaşındaki Hilim Kaya, Kayseri’de bulundu. Kayseri'de bir belediye otobüsünün arka koltuğunda uyur vaziyette bulunan Kaya, polis ekipleri tarafından Kimsesizler Yurduna konularak ailesine haber verildi. Haber üzerine Kayseri'ye giden ailesi Hilim Kaya'yı alarak Karaman'da bulunan evine geri getirdi. Hilmi Kaya’nın ailesi, oğullarının bulunmasında yardımcı olan herkese teşekkür etti. (iha)
Belediye Otobüsünde Uyurken Bulundu
Karaman’da bir haftadan bu yana kayıp olan 41 yaşındaki zihinsel engelli şahıs, Kayseri’de bulundu.
06 Aralık 2012 Perşembe 10:39
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