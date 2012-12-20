Belediye'den Sadece Hırsızlar İşten Atılıyor

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen konferansa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin Keleştemur, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Günümüzün en önemli unsurlarından birisi değişim olgusu. Müthiş bir değişim çağındayız. Bu değişim tek alanda değil birçok alanda oluyor.

Özellikle bu son 20 - 30 yılda çok değişim yaşandı. Bu değişime yetişilemiyor. Eğer değişimi zamanında yakalarsanız ayakta kalıyorsunuz. Değişim algılayamazsanız büyüyemezsiniz.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli yatırımlar yaptıklarını belirten Özhaseki, “Yaptığımız çalışmalarla bugün artık kasasını dengelemiş, yatırımlar yapmış duruma geldik. Ben devletin parasını boş yere harcamayı sevmem. İnanın 18 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Makam odamı daha geçen sene değiştirdim. Daha sonra işte elektrik şirketi ve KASKİ bize bağlıydı. Bir baktım belediye de toplam 80 müdür var. Bu müdürlerinde 80 makam aracı var. Bunun beraber 80 kadarda şoför mevcut durumda. Bu şoförler ortalama 2 bin TL maaş alıyorlar. Bunu hesaplayacak olursak ayda 240 bin TL yılda da 3 milyon TL bir masrafı oluyor. Biz bu şoförleri emekli yaptık. Kimseyi işten çıkartmadık. Sonuçta onlarında yükümlü oldukları aileleri var. Bizde hiç kimseyi işten atmak yok. Belediyemizde bir tek hırsızlar işten atılıyor.” şeklinde konuştu.

Eskiden Belediye otobüslerinden zarar edildiğini belirten Özhaseki, “Biz belediye olarak otobüslerden 500 bin TL zarar ediyorduk. Bende bu duruma çözüm bulmak için belediyede çalışan otobüs şoförleriyle görüştüm. Sizlere otobüs hattı satayım dedim. Neticesinde anlaştık ve şoförler emekli oldular. Onlar ikişer kişi birleşerek 100 bin TL’ye sattığımız otobüs hatlarını aldı. Bu hatların şimdiki fiyatı 800 - 900 bin TL bu şekilde para kazanıyorlar. Bizim belediyemizde bu zarardan kurtularak yavaş yavaş uğraşa uğraşa kasasında para bulunduran bir belediye haline geldi.” ifadelerini kullandı.

