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Belgeselin duayeni BÜSAM'da

Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesinde kurulan Film Akademisi’ndeki çalışmalara, belgesel yapımların duayen isimlerinden Ertuğrul Karslıoğlu katıldı.

Belgeselin duayeni BÜSAM'da
BÜSAM tarafından kurulan Film Akademisi’nde, kısa film, belgesel film, senaryo yazarlığı ve oyunculuk dersleri veriliyor. 12 hafta sürecek olan atölyelere alanında uzman isimler katılıyor. Kayseri’ye sinemayı sevdirmeyi, gençleri sinemaya teşvik etmeyi, Kayseri’nin doğasını, tarihi ve kültürel yapısını sinema yolu ile dünyaya tanıtmayı, Kayseri’yi sinema alanında üst sıralara taşımayı hedefleyen BÜSAM Film Akademisi’ne bugüne kadar Sinema Yazarı ve Gazeteci Burçak Evren, TRT’de Yapımcı ve Yönetmen Erdem Dinçol, Görüntü Yönetmeni Volkan Öncel, Ünlü Yönetmenlerden Semir Aslanyürek ve Oyuncu Murat Ünalmış gibi isimler katıldı. Film Akademisi’nin bu haftaki konuğu ise belgeselin duayen ismi Ertuğrul Karslıoğlu oldu.
Belgesel ve sinema ile ilgili önemli bilgiler veren Karslıoğlu, bazı belgesele çalışmalardan da örnekler sundu. Karslıoğlu, belgeselin gerçeği yaratıcı bir şekilde yakalamak ve yorumlamak olduğunu söyledi.
 
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