Belsin Zabıta Merkezi hizmete açılacak

Melikgazi belediyesi olarak birçok hizmeti özel sektöre yaptırdıklarını yani hizmeti sunandan çok denetleyen bir kurum olduklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yerinde denetleyen ve hizmet sunan bir anlayış ile Belsin bölgesi Sakarya Mahallesinde Zabıta Merkezi oluşturduklarını kaydetti.Dürüst ve ekmeğinin peşinde olan esnaf ile tüketiciyi korumak için denetim çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "Belediyelerin en önemli görevleri arasında işyeri denetimi, satışa sunulan mal ve hizmetlerin denetimi, işyerlerin sağlıklı ve kanunlara uygun olması gibi çalışmalar bulunmaktadır. Çünkü bir toplumda denetim ve disiplin önemlidir. Her geçen gün büyüyen ve planlı bir gelişim gösteren Melikgazi’de zabıta birimimiz özel ekipleri ile her an her yerde hizmet sunmaktadır. Zabıta birimiz artık ihtisaslaşmıştır. Çevre, ruhsat, denetim, sosyal, imar, kaçak inşaat gibi branşlarda hizmet sunmaktadır. Bir anakent olan Belsin bölgesinde belediyeye ait oban yapıyı zabıta birimimize tahsis ettik. Tek kat üzerine inşa edilen ve 4 odalı bina ile artık belsinde zabıta yerinde hizmet verecektir" dedi.