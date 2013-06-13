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Belsin'de Asfalt Çalışmaları Başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, BEL-SİN Bölgesinde yer alan Mahallelerde yol yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile bir sokak ile bunlara bağlantılı 8 ulaşım ağında asfaltlama çalışması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Belsin'de Asfalt Çalışmaları Başladı
BEL-SİN Bölgesinin Kayseri ilinin ilk kurulan uydu kent olduğunu ve tüm alt yapısı ile tamamlanarak hizmete sunulan yerleşim bölgesi olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Bel-Sin bölgesinde ilk etapta 1210 metre uzunluğunda ki 3025. sokak ile bunlara bağlantılı 8 yolda 9.000 ton asfalt kullanıldığını belirtti.
Bel-Sin Bölgesinde yer alan 7 mahalle de bu yıl yol yenileme ve asfaltlama çalışması ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, , konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Bel-Sin bölgesinde Kocatepe Mahallesinde asfaltlama çalışmasına başladık. Bir sokak ile bunlara bağlantılı yollarının hem yol bakım ve onarımı yaptık. Hem de asfaltladık. Bu çalışmalarımız ile güvenli, seri ve pürüzsüz bir ulaşım sağlanmaktadır. Bel-sin bölgesinde geçen ve yüksek gerilim hattı bulunan yolda da çalışma yapılacaktır. Bel-Sin yolları önemli çünkü Osman Kavuncu bulvarına alternatif tüm yollar Bel-Sin içerisinden geçmektedir. Bu çalışmaları yaparken her zaman olduğu gibi alt yapıda bütünlük sağlamak için diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yerine getirilmiştir.
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