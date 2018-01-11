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Benli, Verem Haftası standını ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli, 7/13 Ocak tarihleri arasında kutlanan Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla açılan standı ziyaret etti.

Benli, Verem Haftası standını ziyaret etti
Kentte bir AVM’de açılan stantta hastalıkla alakalı broşürler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. İl Sağlık Müdürü Benli de, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hacı Bedir ile birlikte stantta vatandaşlarla bir araya geldi. Benli, burada yaptığı açıklamasında, “Verem önlenebilir bir hastalıktır. Gece terleme ve öksürüğü olanların özellikle uzman bir hekime gidip muayene olmaları gerekir” şeklinde uyarılarda bulundu.

Stant hafta sonuna kadar açık kalacak.
İHA
 
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