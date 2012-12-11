Edinilen bilgiye göre S.Ç. isimli berber, dün gece Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Kanlıca Caddesi'ndeki berber dükkanını kapattıktan sonra evinin bulunduğu Coşkun Sitelerinin önüne geldi. Burada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurulan şahıs, 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabaha karşı hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (iha)
Berberi Evinin Önünde Öldürdüler
Kayseri’de berber olduğu belirlenen S.Ç. isimli şahıs, evinin bulunduğu sitede tabancayla vurularak öldürüldü.
11 Aralık 2012 Salı 11:21
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