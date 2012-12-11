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Berberi Evinin Önünde Öldürdüler

Kayseri’de berber olduğu belirlenen S.Ç. isimli şahıs, evinin bulunduğu sitede tabancayla vurularak öldürüldü.

Berberi Evinin Önünde Öldürdüler
Edinilen bilgiye göre S.Ç. isimli berber, dün gece Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Kanlıca Caddesi'ndeki berber dükkanını kapattıktan sonra evinin bulunduğu Coşkun Sitelerinin önüne geldi. Burada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurulan şahıs, 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabaha karşı hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (iha)
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