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Berberlerde Bayram Yoğunluğu

Ramazan Bayramına bir gün kala berber ve kuaförlerdeki yoğunlukta arttı.

Berberlerde Bayram Yoğunluğu

Kayseri’de uzun yıllardır berberlik yapan Cami Kebir Berberi Şakir ve İbrahim ustalar, mesleğin zorluklarını ve önemini gazetemize anlattı.

İnsanın kıyafetine verdiği önem kadar saç traşının da çok önemli olduğunu kaydederek, “ Berberlik zor bir iş. Sürekli ayakta çalışmak zorundasınız. Ama biz işimizi severek yapıyoruz. Gün geçtikçe yeni saç modelleri ortaya çıkıyor. Eskiden böyle değildi. Herkes neredeyse aynı şekilde saçlarını kestirirdi” dedi.

Bayramlar öncesinde hep yoğunluk olduğu ifade eden Şakir ve İbrahim Ustalar, “ Bizim insanımızda bayramdan bir hafta önce gelip traş olma gibi pek bir alışkanlık yok. Her zaman son birkaç güne saç traşlarını sığdırmak istiyorlar. Böyle olunca da berberlerde ki yoğunluk artıyor. Gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalıyoruz. Ama mutluyuz. İş olsun. Allah böyle bir iş nasip etmiş bizde ekmek paramızı çıkarıyoruz” diye konuştu.

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