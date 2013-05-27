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Berceste Dergisi 12 Yaşını Kutladı

Kayseri’den çıkıp Türkiye’ye ve Türk Dünyası’na hitap eden ve bugüne kadar 132 sayı çıkaran Berceste Dergisi kuruluşunun 12’inci yılını kutladı.

Berceste Dergisi 12 Yaşını Kutladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda düzenlenen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, dergi yöneticileri ve davetliler katıldı. Yazarların kısa sohbetlerinin de yer aldığı programda 12 şair ney eşliğinde şiirlerini seslendirdi. Derginin 12’inci yılında hizmeti geçen 12 kişiye de plaket verildi.
Programda bir konuşma yapan Berceste Dergisi Yayın Danışmanı Bekir Oğuzbaşaran, “Berceste Dergisi adından sıkça söz ettirmektedir. Yüzlerce şaire, yazara, akedemisyene sayfalarını açan Berceste Dergisi bugünlerde farklı bir heyecan yaşamaktadır” ifadelerinde bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Berceste Dergisi tarafından Kültür, Sanat ve Edebiyat Onur Ödülü’ne layık görüldü.
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