Beşiktaş'ın 32 Yıllık Tarihi Ezbere Biliyor

Doğuştan görme engelli olan Ersin Çimen, hesap makinesi kullanmadan rakamları çarpabiliyor ve Beşiktaş’ın son 32 yıllık tarihinde oynadığı maçları, golleri atan futbolculara kadar biliyor. Bu yeteneğiyle ilgili konuşan Çimen, “Aslında bu benim arkadaş çevremde bilinen bir özelliğim. Özellikle öğrencilerimi zamanında üniversiteye hazırlarken o esnada onlarla oynadığım küçük oyunlar vardı. Bu özelliğimin olduğunu oradan biliyordum ama bu 'Yetenek Sizsiniz' yarışması başlayınca benim oğlum, ‘Baba ben seni bu yarışmaya kaydettirmek istiyorum’ dedi. Ortaya bir iddia koyarak yarışmaya çıkmadım. ‘İşte ben buyum, ben yapacağım’ falan da demedim. Oğlumun teşviki ile çıktım. Bilmiyorum nereye kadar gidecek. Ufak tefek hazırlanıyordum ama bilmiyorum çok hazırlanmak bana tuhaf geliyor. 2 haneli, 3 haneli, 4 haneli sayılarda hesap makinesi veya abaküs denilen makineyi kullanamıyordum. Biliyorsunuz ben görme problemliyim. Hiçbir alet edevat kullanmadan bunu beyin gücüyle yapıyorum. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama oluyor. Tabii bunun belli süreleri var. Bir 10 bin ile 10 bini çarpmak ile 1 milyon ile 1 milyonu çarpmanın arasında dakikalar var. Ortalama benim için milyonla milyona çarpmak 20-25 dakika zamanımı alıyor. Bunu şu an kısaltmaya çalışıyorum ama diğerlerinde iki tane 5 haneli sayıyı çarpmak benim 4 dakika zamanımı alıyor. 3 haneli sayıları çarpmak 30 saniye zamanımı alıyor. Bakarsanız bunu böbürlenmek maksadıyla söylemiyorum. Kendi hızımı denemeye çalışıyorum. Yeni turda bununla ilgili yeni sürprizlerimiz var. Ben hayatımı tamamen ezbere yaşıyorum. Çalışma hayatına başlayalı 25 yıl oldu. Ben 25 yıldır rakamları çarpmayı ve Beşiktaş’ın 32 yıllık tarihini biliyorum” diye konuştu.

Koyu Beşiktaşlı olduğunu belirten Çimen, “Ben hiç gri olmadım. Hayatı hep siyah beyaz yaşadım. Bu benim hayatımın felsefesi. Hayatın içerisine baktığınız zamanda zıtlıklarla dolu olduğunu görürsünüz. Bu bakımdan ben Beşiktaş taraftarıyım” dedi.

Basın mensubunun 1984-1985 sezonunda Beşiktaş- Galatasaray arasında oynanan ilk maçın skorunu sorması üzerine Çimen, “İlk yarının 9. haftasında oynadı. Maçın skoru Beşiktaş: 1 Galatasaray: 3. Üzüldüğüm bir maçtı. Beşiktaş’ın golünü Şekerbegoviç atmıştı. Beşiktaş’ın golü 8. dakikada geldi. Galatasaray’ın golleri 26, 34 ve 78. dakikalarda geldi. Ellerinde bilgi olmayan varsa gelsin ben veririm” ifadelerini kullandı.