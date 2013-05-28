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Beton Mikserine Arkadan Çarptı

Kayseri’de meydana gelen kazada beton mikserine çarpan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Beton Mikserine Arkadan Çarptı
Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı’nda meydana gelen kazada M.G.’nin kullandığı 38 RH 245 plakalı beton mikseri kırmızı ışıkta durdu. Beton mikserinin arkasından gelen E.Y.’nin himayesindeki 34 PGL 55 plakalı araç ani bir fren yaptı ancak duramayarak beton mikserinin arkasına çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 34 PGL 55 plakalı araç içerisinde bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. (iha)
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