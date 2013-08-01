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Beyaz ete talep arttı

Ramazan ayı içerisinde, et'e gelen zamlar nedeniyle kırmızı et'e yaklaşamayan Kayserili vatandaş beyaz et'e yöneldi.

Beyaz ete talep arttı

 Ramazan ayı içerisinde, bayramında yaklaşmasıyla birlikte beyaz et tüketimi arttı. Son zamlar nedeni ile  kırmızı et alamayan dar ve orta gelirli Kayserililer beyaz et'e yöneliyor.

Son bir hafta içersinde satışlarının oldukça yükseldiğini ifade eden işletmeci Tuncay Kiraz, Bayramının yaklaşmasının da bunda etkili, olduğunu söylüyor. Kiraz ' Ramazan ayı satışlarımızdan gayet memnunuz. Halk uygun fiyata tavuk eti yiyebiliyor. Kırmızı etin pahalı oluşu beyaz ete olan ilgiyi artırdı. Biz satışlardan vatandaşta fiyatlardan gayet memnunuz' diyor.

Fiyatlar uygun Rağbet yoğun diyen Tuncay vatandaşı uyarmayı da ihmal etmiyor. Vatandaşın beyaz et  alırken rengine ve kokusuna bakarak almaya özen göstermelerini söyleyen Tuncay, aksi durumlar da ise alınan/tüketilen etin zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı.

Haber : Şerif ARSLAN

 

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