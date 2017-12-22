Beydeğirmeni Projesi'nde son günler

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, rutin belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde verirken çok büyük bir yatırım bütçesi ile Kayseri ve Türkiye ekonomisi ile istihdama katkı vermeye devam ettiklerini belirtti.

Gelecek nesillere üreten bir Türkiye, üreten bir Kayseri bırakmak için projeler ürettiklerini ve bu doğrultuda yapılan projelere destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çelik, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin bu doğrultuda yapılan en önemli yatırımlardan birisi olacağını kaydetti.

5,5 milyon metrekare alanda kurulacak olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’nde ilk etap için talep toplama işlemleri 31 Aralık’ta sona erecek. Talepler, 35 TL+KDV metrekare fiyatıyla Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından alınıyor. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde ilk etap altyapı çalışmalarının Mayıs 2018’e kadar tamamlanması planlanıyor.

Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi tamamlandığında en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı olacak. Yaklaşık 1 milyar TL’lik bir yatırımla Kayseri’ye kazandırılacak olan projenin her yıl 800 milyon TL kaynağı şehir ekonomisine kazandırması bekleniyor.

Kurum Haberi







