Bıçaklayıp Kayıplara Karıştı

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda K.S.’nin kimliği belirlenemeyen biri ile tartıştığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında yaşanan kovalamaca sonrasında K.S., kimliği belirlenemeyen saldırganın bıçak darbeleriyle yerde kaldı.

Yüzünden ve boynundan aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan K.S. Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınırken, zanlının yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. (iha)

