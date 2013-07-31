Biçerdöver'in Altından 3 Saat'te çıkarılabildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinden Adana’daki evine dönen Koray Rahan (27), 2 ay önce Kayseri’ye ekin biçmeye gitti. İşler sona erince, Pınarbaşı ilçesinden Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Kozan üzerinden Adana’daki evine gitmek için yola çıktı. Rahan'ın kullandığı biçerdöver, Kozan-Feke karayolu Deveboynu mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Devrilen biçerdöverin altında kalan Rahan, itfaiye ekipleri ve vinç yardımıyla 3 saat çalışma sonucu biçerdöverin altından çıkartılarak, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kozan Feke karayolu bir süre trafiğe kapanırken, biçerdöverin kaldırılmasından sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (iha)

