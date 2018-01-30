BİK, basın derneklerine yardımda bulunacak



Basın İlan Kurumu’nun (BİK) sağlayacağı maddi destekten faydalanmak isteyen basın derneklerinin 31 Mart 2018 tarihine kadar Kurumun 41 ilde bulunan şube müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen basın dernekleri için başvuru evrakları Kurumun web sitesinde yer alıyor.



Yardım talep eden gazeteci derneğinin; 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle, bulunduğu ilde ikamet eden basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyelerinin adını soyadını, T.C. kimlik numaralarını, basın kartı numaralarını ve ikamet bilgilerini içeren belgeleri, Kurum başvuru dilekçesi ile birlikte teslim etmeleri gerekiyor. Ayrıca üye kayıt defteri ile mutabakatı sağlanmak suretiyle yardım talep eden gazeteci derneğinin, bulunduğu yerdeki İl Dernekler Müdürlüğü veya ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından onaylanmış olması şartı aranıyor.



Onaylatılan üye listesi; listede isimleri bulunan şahısların 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyeler olduklarını tevsik ettirmek maksadıyla, yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerden sorumlu olan Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğüne onaylatılmış olması da şartlar arasında yer alıyor.



Başvuru sahiplerinin yardıma hak kazanıp kazanmadıklarının tespiti sürecinde, Basın İlan Kurumu lüzum görülen hallerde gazeteci derneklerinden bilgi ve belge talep edebilecek.



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