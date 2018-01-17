“BİK çalışmalarının yüzde doksanını dijitale taşıdı"

Toplantı programı BİK Genel Müdürü Yakup Karaca’nın konuşması ile başladı. Karaca gazetelerle daha yakın ilişkiler kurarak çalışmanın önemine değindiği konuşmasında, BİK görev alanı dışında faaliyet gösteren gazete ve dergilerin oluşturduğu sıkıntılara da dikkat çekti. Sözde gazetecilik yapanların nitelikli, özellikli, kaliteli gazetecilik faaliyetini ciddi tehdit altına soktuğunu vurguladı. İlgili üst makamlara konu ile ilgili sıkıntıları taşıdıklarını da belirten Karaca, korsan ve şantaj gazeteciliğinin önüne geçmek için çalışmalar yaptıklarını da konuşmasına ekledi. Karaca, yazılı basının özellikle de yerel yazılı basının gazetecilik faaliyetini dijitale dönüşmesi gibi çok önemli bir dönemeçten geçtiğinin altını çizerek; “Dijitalleşmenin süreç olarak neleri kapsadığı konusu önemli ve izah gerektiren bir konu. Biz BİK olarak bu süreçlere katkı sunmak, farkındalık oluşturmak üzere planlamalar, projeler, çalışmalar yapıyor ve tüm bunlara hız vermeyi yeni yılda da sürdürmeyi planlıyoruz. Kurumumuz kendi içindeki dijitalleşme çalışmalarını 5-6 yıldır devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte şimdilerde bir çok kurumsal işimiz dijital ortamda rahatlıkla yapılabiliyor. Dijitalleşmenin en önemli faktörü buna uygun çalışmalar yürütecek personeldir. Biz bu personellerin yetişmesi için Kurum içinde sürekli eğitimler yaptık ve yapıyoruz. Kurumun çalışmalarının neredeyse yüzde doksanını dijitale taşıdık. İşlerin manuel olarak yapıldığı yıllarda iş yükümüz çok fazlaydı ancak dijital dönüşüm etkisiyle şimdilerde bu iş yükümüz oldukça azaldığı için sektör sorunlarına daha fazla eğilebiliyoruz. Dijitalleşme çalışmaları için Kurum bünyesinde bir proje grubu oluşturduk. Bu ekibin eğitimler, danışmanlıklar alarak yetişmesini sağladık. Şimdi bu ekip basının ihtiyaçlarına yönelik projeler yazıyor, projelerine çeşitli kurumlardan destekler alıyor ve bu projeleri hayata geçiriyorlar. Sektöre olan saygımız, kuruluş amacımız hep daha iyi projeler çıkarmamızı gerekli kılıyor. Bu anlamda şimdiye dek yaptığımız projelerin bir kısmının alanlarında en iyiler arasında derecelendiğini de iftiharla bilgilerinize sunmak isterim. Basın sektörünün daha iyiye taşınması için elimizi taşın altına sokarken, paydaş sayısını da, bu işlere destek verecek personel sayısının da artmasının önemine inanıyoruz. Malumunuz Süreli Yayınlar Listesi’nin görsel sunumunu değiştirdik, kullanımını daha kolay hale getirdik. Geliştirmeler devam ediyor ve tamamlandığında buranın çok farklı bir veri tabanına dönüşeceğini düşünüyorum. Diğer yandan geçtiğimiz hafta e-fatura uygulamasına geçtik. E-fatura mükellefi olan resmi ilan ve reklam veren kurum/kuruluşlar ile gazetelerle karşılıklı ilişkilerimizde bu yolu kullanmaya başladık. Ayrıca; Kurumumuzun e-Devlet Kapısında yer alması için TÜRKSAT ile görüşmeleri başlattık. Öyle sanıyorum ki çok yakın bir süre içinde birkaç uygulama ile burada yerimizi alacağız ve periyodik şekilde verilen hizmet sayısını çoğaltacağız.” BİK’in dijital yatırımları ve bu konuda sektördeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Karaca konuşmasını, yeni atanan Erzurum Şube Müdürü Mehmet Taşçı ile BİK ailesine katılan Sakarya Şube Müdürü Engin Kaşdaş’a ve Tekirdağ Şube Müdürü Kemal Özvarlık’a yeni görevlerinde başarılar dileyerek toplantının verimli geçmesini temenni ederek bitirdi. Toplantı programı BİK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir’in konuşması ile devam etti. Özdemir konuşmasında tecrübelerinden hareketle katılımcılara bazı hatırlatmalarda ve tavsiyelerde bulunarak; “Elinizde bulunan Kurum Mevzuatını çok iyi bilmenizi tavsiye ederim. Mevzuatı iyi bilmeniz bölgenizden, yetki alanınızdaki gazetelerden gelecek sorulara karşı daha donanımlı ve hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır. Yine bölgenizde bulunan basın mensupları ile iyi ilişkiler kurmanız, gazetelerin noksanlıklarının yerinde giderilmesi, icmalden diğer hususlara kadar ki tüm sıkıntıların çözümü, ihtilafların zamanında aşılması gibi konularda elinizi güçlendirecek, bu desteklerinizle mağduriyetler de azalmış olacaktır.” dedi. “RESMİ İLAN KAYNAĞINI ÜRETEBİLMEK İÇİN BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞIYORUZ” BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ise 2017 yılı içinde 67 ili gezdiklerini ve bu gezilerde gazetelerin ve gazetecilerin sorunlarını dinlediklerini aktararak konuşmasına başladı. Arslan konuşmasında; “BİK dinamik bir Kurum. Mevzuat yapabilme gücüne sahip bir Genel Kurulu var. Sektörün ihtiyaçlarına anında cevap verebilen değişiklikler yapabiliyoruz. Yakın zamanda Güneydoğu illerini gezerek gazetecilerle ve gazete sahipleri ile bir araya geldik. Tüm Türkiye’de resmi ilanlara ilişkin resmi ilan fiyat tarifesi dışında, kurumların ilan vermemelerine dönük de sorunlar yaşıyoruz. Resmi ilanlarda söz konusu olduğunda işlerin birleştirilmesi, işlerin parçalanması, acil alım yoluna gidilmesi nedeniyle doğrudan alım yoluna gidilmesi gibi sebeplerle resmi ilanlar azalıyor. Resmi ilan kaynağını üretebilmek için birlikte çok çalışıyoruz. Mahalli gazeteler yerel kahramanlar, yerel markalar üretirdi. Oysa son zamanlarda ajans haberciliğinin ağır bastığı, basın toplantılarını takip etmeyen, kamu kurumlarının bültenlerini yayınlamanın ötesine geçemeyen gazetelerle karşı karşıyayız. Haber ajanslarının yaygınlaşmasının sonucu gazetelerin aynılaşması olmamalıdır. Gazeteleri ileriye götürmek, nitelikli eleman yetişmesine katkı sunmak, daha iyi gazetecilik yapılmasına yardımcı olmak adına BİK mevzuat değişikliklerine gitti. Resmi ilan alan gazetelerde dokuz bin fikir işçisi çalışıyor, ancak bunların sadece üç biri basın kartı sahibi. Basın kartı sahipleri erken emekli olabiliyor. Bu bilgiden hareketle bütün Şube Müdürlerimiz, bulundukları bölgede daha fazla basın işçisinin basın kartı sahibi olmasını teşvik etmelidir.” sözlerine yer verdi.

