BİK, Yerel Basın Eğitimleri için Orta Anadolu’da

Basın İlan Kurumu Proje Geliştirme Grubu tarafından hazırlanarak, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na sunulan eğitim projesi, ajans tarafından başarılı bulunarak kabul edildi.

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde Resmi ilan yayınlama hakkını haiz 24 gazetenin her birinden 1 kişi olmak üzere toplam 24 kişi “Orta Anadolu Bölgesinde Yerel Yazılı Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi Eğitimi”ne katılacak. Katılımcıların niteliklerini geliştirerek internet haberciliği alanında daha donanımlı hale gelmelerini hedefleyen eğitim iki gün sürecek.

Eğitim, özellikle yerel basının dijital ortamda yer alan haber sitelerinin daha donanımlı, özgün ve zengin içerikli, yayınlarının sade, sitelerin grafik ve tasarımlarının haber sitesi yapısına uygunluğu konularındaki eksiklerini gidermeyi amaçlıyor.

Planlanan eğitimle yerel basının dijital ortamda güçlenmesi, nitelikli haber yazma ve değerlendirme, okur sayısının artması, yerel basının dijital gazeteciliğe geçişine zemin hazırlanması, gazete işletmelerinin gelirlerinin artırılması, bölgedeki nitelikli personel sayısının arttırılması, yerel basın işletmelerinin kurumsal kimlik kazanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Eğitim günde 8 saat olmak üzere toplamda 16 saat olarak düzenlenecek. Eğitim sonucunda katılımcılara İnternet Haberciliği eğitim sertifikası verilecek.