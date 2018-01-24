BİK’in projesi kabul edildi

Yerel gazetelerin desteklenmesi, bu gazetelerin varlıklarını devam ettirebilmesi, yerel ekonominin gelişebilmesi, yerel istihdamın artırılması için hazırlanan projeyle, Denizli ilindeki gazetelerin reklam bölümlerinde çalışanlardan toplam 22 kişi eğitime katılacak.

Bu eğitimle yerel gazetelerin, içinde bulunduğumuz dönemde ana gelir kapısı olması gereken dijital reklam pazarına girmeleri ve online reklam pastasından pay almaları amaçlanıyor. Dijital reklam sektöründe yer almak isteyen ve bu alanda mesleki hedefleri olan yerel gazetecilere, ihtiyaç duyacakları temel donanım kazandırılacak, aynı zamanda medya – iletişim dünyasının diğer alanlarında çalışacak olan gazetecilere de, karşılaşacakları dijital kavramlara (dijital, advertorial, web reklam) ilişkin ufuk açıcı bilgilendirmeler yapılacak.

Planlanan eğitimde yerel gazetelere ek kaynak yaratılması, bölgedeki dijital reklam potansiyelinin ortaya çıkarılarak, gazete ve internet siteleri ile ticari kuruluşlar arasında işbirliği sağlanarak satış ve pazarlamaya katkı sağlanması, dijital reklamcılığın etkin kullanımıyla gazetecilik alanında istihdamın artırılması, gazetelerin yeni teknolojilerle tanışması ve bunları uygulanması hedeflenmektedir.

Denizli’de resmi ilan yayınlama hakkını haiz 11 yerel gazetenin katılımcılarına BİK ve GEKA tarafından “Yerel Gazetelerde Dijital Reklamcılığın Geliştirilmesi Projesi” konulu sertifika verilecek.