BİK’ten Ana Yapısal Diyalog Forumu

Basın İlan Kurumu (BİK), 56 yıldır resmi ilan ve reklamların süreli yayınlara dağıtılması görevinin yanı sıra yazılı basının sorunlarının tespiti, çözüm önerileri ve sosyal destek konuları başta olmak üzere birçok alanda proje üreterek sektöre katkı sunmaya çalışıyor.

Son yıllarda çalışmalarını içinde bulunduğumuz dijital çağda meydana gelen teknolojik değişim ve dönüşümlerin basın sektörüne yönelik etkileri üzerine yoğunlaştıran BİK, özellikle yerel yazılı basının dijitale dönüşümünde yanlarında yer alarak, sürecin sağlıklı yürütülmesini sağlayacak ve hızlandıracak projeleri hayata geçiriyor.

Bu çerçevede BİK tarafından 2016 yılında Erasmus + kapsamında hazırlanan “Gençlerin Katkılımı ile Yerel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü ve İnternet Yasası Çalıştayları” projesi, 777 başvuru arasından kabul gören 6 projeden biri oldu.

175 genç yaratıcı fikirlerini sundu

İnternet ve dijitalleşme sürecinin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelere yönelik hazırlıklar kapsamında, 20-30 yaş arası gençlerin önerilerinin alınarak katılımcı demokrasi sürecine katkı sunulması ile yazılı basın sektörünün sorunlarının tespiti ve dijitale dönüşümlerine katkı sağlamayı hedefleyen projenin çalıştay etabı, 28 Şubat-16 Mayıs 2017 tarihleri arasında sırasıyla İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Trabzon, Antalya, İzmir ve Erzurum illerinde gerçekleştirildi. Daha sonra 175 gencin görüş ve önerileri, sektöre yönelik çalışma yürüten kurum ve kuruluşların yararlanabilmesi amacıyla rapor haline getirildi.

Projenin ikinci ve son etabı olan “Ana Yapısal Diyalog Forumu” ise, 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü BİK’in Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde bulunan Sosyal Tesisleri’nde başlayacak. Politika yapıcılar ile yararlanıcılar arasında bir köprü kurulmasını amaçlayan Forum iki gün sürecek. Çalıştaylara katılanlar arasından seçilen 60 genç, bu Forum’da bir kez daha görüş ve önerilerini sıralayacak.

Medyanın önemi üzerinde durulacak

BİK Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ertem ve Genel Müdür Yakup Karaca’nın resmi açılış konuşmalarını yapacağı Forumun ilk günkü oturumlarına, projenin hazırlık aşamaları ve izlenen süreç hakkında bilgi verilerek başlanacak. Daha sonra medya sektöründe yayıncı veya düzenleyici ve denetleyici olarak faaliyet gösteren kamu kurumlarının temsilcileri, “Kamu Gözüyle Medyanın Önemi ve Dijitale Dönüşümü” konulu oturumda görüşlerini açıklayacak. Ardından gazete sahipleri, yöneticileri ve gazetecilerin katılacağı “Özel Sektör Gözüyle Medyanın Önemi” konulu oturuma geçilecek.

Forumun ikinci günde ise, genç sosyal medya uzmanları ve genç gazeteciler, katılımcılarla bir araya gelerek, görüşlerini paylaşacak. Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin yazılı medyadan dijital medyaya nasıl aktarılabileceğine yönelik tartışma oturumuyla devam edecek Forumun son oturumda, 10 maddelik bildirgenin yazımı gerçekleştirilecek.

“Dijital dönüşümde yeni aşamadayız”

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, Kurum olarak büyük bir heyecanla başlatılan projenin son aşamasına gelindiğini belirterek, hem yedi şehirde gerçekleştirilen çalıştayları hem de Darıca’da düzenlenecek Ana Yapısal Diyalog Forumu’nu, yazılı basının dijitale dönüşümünde yeni bir aşamaya gelindiğini göstermesi açısından önemli ve anlamlı bulduğunu söyledi.

Uzun süredir Kurum olarak fırsat buldukça dijital medyaya ve onun yükselişine dikkat çektiklerini vurgulayan Karaca, “Biz istiyoruz ki, yazılı basınımız dijital çağa en kısa sürede uyum sağlayabilsinler. Dijitali, kendisini tehdit eden bir teknoloji olarak değil, kendisine fırsatlar sunan, daha fazla gelir elde edebilmesini sağlayan imkan olarak görmelerini istiyoruz. Özellikle son iki yıldır yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızda bu gerçeği önceleyerek hareket ettik. Gerek Süreli Yayınlar Yönetmeliği gerekse ilan.gov.tr’nin yayın faaliyetleri bu işin lokomotifi oldular. Yine gazetelerimize ait internet sitelerini resmi ilanların yayımı noktasında çok daha aktif hale getirdik. Bundan sonrası için dileğimiz; dijital medyayı içinde bulunduğu başıboşluktan da kurtaracak bir internet yasası. İnşallah bu gerçekleştiğinde, dijital medya ile el ele veren yazılı basınımız çok daha rahat edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, projede emeği geçen BİK ve Ulusal Ajans çalışanlarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Kurum Haberi

