Bilgenesil okulları yılsonu resim sergisi Kayseri Bilgenesil Okulları öğrencilerinin eğitim-öğretim dönemi içinde hazırlamış oldukları resimlerden oluşan yılsonu sergisi açtı. Sergide 100’den fazla resim sergilendi.

Kayseri’ye özgün ve tematik okul sistemini getiren Bilgenesil Okulları, öğrencilerin akademik çalışmalarına destek olması ve sosyal anlamda gelişmelerini sağlamak amacıyla yıl boyu etkinliklerini sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resimler yeni okul binasındaki sergi salonunda açılan sergide, öğrencilerin ve velilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, karakalem, mozaik, pastel, qiuling ve karışık teknikleri kullanıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan 100 eser davetlilerin beğenisini topladı.

Serginin açılışını Kayseri Bilgenesil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Döngel ve eğitimci eşi Ülkü Döngel yaptı. ‘Hayırlı olsun’ dilekleri ile kurdele kesildi.

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Bilgenesil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Döngel, şöyle dedi: “Bilgenesil Okulları olarak bizler, çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanında, sosyokültürel alanda da yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın el emeği göz nuru olan çok güzel resimler yaptıklarını gördüm. Bu alandaki çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da geliştirmek istiyoruz. Bu tür çalışmalar aynı zamanda çocuklarımızın öz güvenini de geliştiriyor. Bu durum beraberinde, ‘ben bu işi yapabiliyorsam, başka işleri de yapabilirim’ inanıcını getiriyor. Bu çalışmalar çocuklarımızın streslerini aldığı gibi akademik anlamda yaptığı çalışmaları da destekliyor. Biz, çocuklarımızı bir bütün olarak algılıyoruz. Bizler de okul yönetimi ve öğretmenler olarak onlara gerekli ve yeterli desteği sağlıyoruz.”

Yeni dönemde ortaokulun yanında ilkokul ve ana sınıfı ile hizmet vereceklerinin altını çizen Bilgenesil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Döngel, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Çocuklarımızın küçük yaşlarda yeteneklerinin ortaya çıkması için onlara fırsat tanınırsa, bu yeteneklerini çok daha iyi geliştirdiklerine şahit olmaktayız. İlkokulda ve anaokulundaki sosyokültürel anlamdaki çalışmalara arkadaşlarımız ciddi anlamda fırsatlar tanıyacak. Tematik, kelime anlamı olarak; ‘bir alan üzerinde yoğunlaşmak’ demektir. Biz, her dalda bir şeyler yapmanın gayreti içerisine girmeyeceğiz. Sportif alanda belli alanları seçeceğiz. Resim alanında da belli alanları seçeceğiz. Mesela resimde yağlı boya çalışması, karakalem çalışması ve origami gibi belli alanları seçeceğiz. Belli alanlarda çocuklarımızdan ilgi ve yetenekleri olanların çok güzel dereceler yapabileceğine inanıyoruz. Bu anlamda biz her dalda bir şeyler yapmaktansa, belli alanlar üzerine yoğunlaşıp ortaya güzel eserler çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Tematik anlamdaki tüm çalışmalarımız bu yönde olacak.”

Kurum Haberi







