Bilim Merkezi’nde meteor yağmuru şöleni

Sadece Kayseri’ye değil Anadolu’ya hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, düzenlediği bilim kampı ve eğitimlere bir yenisini daha ekledi. Bilim Merkezi’ndeki eğitime bu kez çocuklar aileleriyle birlikte katıldı.

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan ve 1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmurları Kayseri Bilim Merkezi’nde şölen havasında izlendi. Uzman personel eşliğinde, Türkiye'nin en büyük planetaryumunda takım yıldızları ve meteor yağmuru eğitimi alan çocuklar, akşam da aileleriyle birlikte gökyüzünü inceleyerek bu şöleni takip ettiler. Katılımcılar, Kayseri'nin halka açık en büyük teleskopu ile gökyüzünü inceleme fırsatı da buldular.