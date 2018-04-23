Bilime ve gelişen teknolojiye açık olun

Vali Kamçı, "Milletin iradesini ve ulusal egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98. Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Sevgili çocuklar; Hayatınızın her aşamasında ülkemiz ve milletimizin huzuru ve refahı için çalışmalısınız. Sizlere düşen en büyük görev; bilime ve gelişen teknolojiye açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı bireyler olabilmektir. Ancak bu şekilde ecdadımızın destanlar yazarak elde ettiği Türkiye Cumhuriyetini gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşıyabilirsiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Necip Milletimize hizmette bulunan ve ebediyete intikal eden Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarını, Aziz Şehitlerimizi, aramızdan ayrılan Şanlı Gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünya çocuklarına ve bütün insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini diliyor, Muhterem Kayseri Halkına ve Yüce Türk Milleti’ne en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. “

Kurum Haberi

