Bimer şikayeti Telekom’a geri adım attırdı

İddiaya göre Türk Telekom Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi’nde atıl durumda bulunan binayı ihalesiz olarak kiraya verdi. Bu durumu öğrenen bir vatandaş kiralama işleminin usullere uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayette bulundu.







Bu gelişmelerin ardından Türk Telekom söz konusu binayı kiraya vermekten vazgeçerek ihaleye çıkarmaya karar verdi. İhalenin bugün saat 16:00’da kapalı zarf usulü yapılacağı öğrenildi.

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