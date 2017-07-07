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Bimer şikayeti Telekom’a geri adım attırdı

Bir vatandaş BİMER’e şikayette bulunarak Türk Telekom’un Gültepe Mahallesi’nde bulunan eski bir binayı ihalesiz olarak birilerine kiraladığını gündeme getirdi. Bu gelişmenin ardından şirket söz konusu binayı ihale usulü ile kiralamaya karar verdi. İhale bugün yapılacak.

Bimer şikayeti Telekom’a geri adım attırdı

İddiaya göre Türk Telekom Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi’nde atıl durumda bulunan binayı ihalesiz olarak kiraya verdi. Bu durumu öğrenen bir vatandaş kiralama işleminin usullere uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER)  şikayette bulundu.



Bu gelişmelerin ardından Türk Telekom söz konusu binayı kiraya vermekten vazgeçerek ihaleye çıkarmaya karar verdi. İhalenin bugün saat 16:00’da kapalı zarf usulü yapılacağı öğrenildi.
Kayseri Gündem
 

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Anahtar Kelimeler:
BimerTürk Telekom
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salih öztoprak 2 hafta önce

kafalarına göre kiralsınlar

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binnaz saygı 1 hafta önce

07.07.2017 tarihinde cuma günü saat 4 te gültepe köşk mah. türk telekom a ait yapılan bu ihale kanuni mi yapıldı.biz ihaleye girerken teminat yatırmadığımız için ihaleye girmedik.duyduk ki teminat yatırmayan insan ihaleye girmiş ve ihaleyi almış.diğer ihaleye girenler teminat yatırarak girdikleri halde teminatsız insana ihaleyi nasıl verirsiniz.bütün ihaleler böyle keyfi mi yapılıyor.

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