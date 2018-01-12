Bin 452 yükümlü kamu için çalıştı

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, ceza infaz sistemine 2005 yılında giren denetimli serbestliğin, şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında adli makamlarca verilen ceza ve tedbirlerin, toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, suç işleyenin iyileştirilmesi ve yeniden sosyalleştirilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir ceza infaz sistemi olduğunu ifade etti.

Geride kalan 12 yılda denetimli serbestlik uygulamalarının ceza infaz sisteminde önemli bir noktaya geldiğini dile getiren Akın, Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 2017 yılında gelen 10 binden fazla kararın infazına başlandığını ve halen 8 bine yakın kararın infazınının devam ettiğini aktardı.

Akın, ildeki 2017 yılına ilişkin denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Denetimli serbestlik altında olan yükümlülerin topluma kazandırılması, iyileştirme ve sosyalleşerek yeniden suç işlemesini önleme gibi hedeflere ulaşma aşamasında 2017 yılında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü gereğince bin 452 yükümlü kamu kurum ve kuruluşlarında ceza sürelerinin karşılığı kadar çalıştırılmıştır. Bununla birlikte 2017 yılında yükümlülerle 9 bin 810 bireysel görüşme, 509 müdahale programı, 274 seminer verilerek toplamda 3 binden fazla yükümlü eğitim ve iyileştirme çalışmalarında faydalandırılmıştır. Kayseri'de 50 yükümlünün geceleri evden çıkışlarını engellemek için elektronik kelepçe marifetiyle denetimleri yapılmaktadır. Ayrıca 2 hükümlünün de 'Kayseri il sınırları dışına çıkmama yükümlülüğü' kapsamında GPS elektronik izleme yoluyla takipleri yapılmaktadır."

Suç işleyip ceza infaz kurumuna giren kişilerin tahliye olduktan sonra toplumda yaşadıkları uyum sorunu ve işsizliğin, bu kişilerin yeniden suça yönelmelerine yol açtığına işaret eden Akın, "Modern ceza infaz sisteminin en önemli hedeflerinden birisi hükümlülerin tekrar topluma kazandırılması ve sosyalleşmesini sağlamaktır. Hem sosyal hayatımıza dokunan yönü olması itibari ile hem de ceza infaz sistemimizin daha modern bir hüviyet kazanması itibari ile denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yapılan ve yapılacak her türlü projeyi desteklediğimiz belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

AA



