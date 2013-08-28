Bina Sakinlerinin Göçük Korkusu Devam Ediyor

Dün gece Battalgazi Mahallesi'ndeki 48 daireli Battalgazi Apartmanı'nın zemin katında çöküntü meydana gelmişti. Çöküntünün ardından polis ekipleri binayı tahliye etmiş, yetkililerin binaya ‘oturulabilir’ raporunu vermesinin ardından bina sakinlerinin bir kısmı evlerine yerleşirken, bazıları da geceyi yakınlarının evinde geçirmişti.
Büyük çöküntünün olduğu evin sahibi Şerife Atay, “Aslında epeyden beri burayı yaptırmayı düşünüyorduk. Evimizde çöküntü vardı. Duvarların altından boşluk geldi. Odada durduğumuz bir anda çöktük. Neye uğradığımız şaşırdık. Eşyalarımızı yeni almıştım araya gitti. Ben yetkililerden evimi yaptırmalarını istiyorum. Benim evimi yaptıracak durumum yok. Buzdolabım kırıldı. Çocuğumun üzerine buzdolabı düştü. Az daha çocuğum ölüyordu” diye konuştu.
Bina sakini Leyla Arı ise, “Burada kış ayından beri çöküntü vardı. Duvar aşağı hafif hafif çöküyordu. Bu çöküntü dün gece fazlalaştı. Biz de korkumuzdan dışarı çıktık. Dün yetkililer gelip binanın sağlam olduğunu söylediler. Ne kadar sağlam bilmiyoruz. Ben evime daha yeni geliyorum. Kayınbiraderimin evinde yattım. Evime daha çıkmadım. Korkarak evime çıkacağım. Yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Büyük çöküntünün olduğu evin sahibi Şerife Atay, “Aslında epeyden beri burayı yaptırmayı düşünüyorduk. Evimizde çöküntü vardı. Duvarların altından boşluk geldi. Odada durduğumuz bir anda çöktük. Neye uğradığımız şaşırdık. Eşyalarımızı yeni almıştım araya gitti. Ben yetkililerden evimi yaptırmalarını istiyorum. Benim evimi yaptıracak durumum yok. Buzdolabım kırıldı. Çocuğumun üzerine buzdolabı düştü. Az daha çocuğum ölüyordu” diye konuştu.
Bina sakini Leyla Arı ise, “Burada kış ayından beri çöküntü vardı. Duvar aşağı hafif hafif çöküyordu. Bu çöküntü dün gece fazlalaştı. Biz de korkumuzdan dışarı çıktık. Dün yetkililer gelip binanın sağlam olduğunu söylediler. Ne kadar sağlam bilmiyoruz. Ben evime daha yeni geliyorum. Kayınbiraderimin evinde yattım. Evime daha çıkmadım. Korkarak evime çıkacağım. Yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.