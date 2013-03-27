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Binicilik Kursu Açıldı

Sultan Sazlığı Sindel Höyük Atlı Spor Kulübü tarafından binicilik kursu açıldığı bildirildi.

Binicilik Kursu Açıldı
Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada “Bizim ceddimiz at üzerinde kıtalar dolaşmış. Bizim geçmişimizde atın ayrı bir yeri var. Biz millet olarak ata binmeyi seviyoruz. Bu bizim kültürümüzde var. Kulüp olarak ata binmeyi öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza at biniciliğini öğretmeyi istiyoruz” ifadesinde bulunuldu.
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