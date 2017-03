Bir günlüğüne polis oldular

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, down sendromlularla, "21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü"nde bu gruba girenlere hizmet veren Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki bir kafede buluştu.







Polis üniforması giyen ve ellerine telsiz alan engelliler, iş yeri sahiplerine bilgilendirici broşür dağıttı ve araçları durdurarak sürücüleri temsili olarak denetledi.

Polis memuru Sümeyye Güler, böyle anlamlı bir uygulamanın içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.







Güler, "Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi olarak, bugün bu özel kardeşlerimizin yanında olmak, onları mutlu edebilmek, onların o masum kalplerine biraz olsun dokunabilmek biz polis ağabeyleri ve ablalarını inanılmaz mutlu etti. İyi ki varlar, iyi ki bugün onların yanındayız. Emniyet teşkilatı olarak 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nü canıgönülden kutluyoruz."







Dowm sendromlu Gamze Duman ise "Polis ağabeylerimiz ve ablalarımız yanımıza geldi. Onlarla beraber biz de polis olduk. Beraber çalıştık." dedi.