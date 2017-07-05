Bir Kayseri komedisi!

Geçtiğimiz günlerde birinci bölümüne Kayseri’de başlanan filmin çekimlerinin ikinci bölümü İstanbul’da devam ediyor.Kayseri’de Sarıoğlan’ın Karaözü beldesi, Talas, Setenönü Mahallesi, Düvenönü, Kapalı Çarşı gibi tarihi mekanlarda gerçekleştirilen film çekimleri vatandaşlardan yoğun ilgi görmüştü.Yönetmenliğini Ali Demirel’in yaptığı, ünlü oyunculardan İnan Ulaş Torun ve Algı Eke’nin başrol oynadığı filmin ekim ayı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor.Sinema severlerin merakla beklediği film Kayserili bir gencin komik, bir o kadar da düşündürücü hayat hikayesini anlatıyor.İzleyicisini sinema salonlarına çekerekk kahkaha tufanı yaşatacak olan filmde bir döneme “Kara kız” isimli şarkısıyla damga vuran yerel sanatçılardan Ahmet Eşkin de “Aslan gibi Kayseriliyiz” isimli şarkısını seslendirdi.