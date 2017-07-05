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Bir Kayseri komedisi!

Kayserili bir gencin komik hayat hikayesini konu edinen “Kayseri Aslanı” adlı komedi filmi ekim ayında vizyona girecek. Çekimlerine halen İstanbul’da devam edilen filmi sinemaseverler merakla bekliyor.

Bir Kayseri komedisi!
Geçtiğimiz günlerde birinci bölümüne Kayseri’de başlanan filmin çekimlerinin ikinci bölümü İstanbul’da devam ediyor.
Kayseri’de Sarıoğlan’ın Karaözü beldesi, Talas, Setenönü Mahallesi, Düvenönü, Kapalı Çarşı gibi tarihi mekanlarda gerçekleştirilen film çekimleri vatandaşlardan yoğun ilgi görmüştü.
Yönetmenliğini Ali Demirel’in yaptığı, ünlü oyunculardan İnan Ulaş Torun ve Algı Eke’nin başrol oynadığı filmin ekim ayı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor.
Sinema severlerin merakla beklediği film Kayserili bir gencin komik, bir o kadar da düşündürücü hayat hikayesini anlatıyor.

Ahmet Eşkin de rol aldı
İzleyicisini sinema salonlarına çekerekk kahkaha tufanı yaşatacak olan filmde bir döneme “Kara kız” isimli şarkısıyla damga vuran yerel sanatçılardan Ahmet Eşkin de “Aslan gibi Kayseriliyiz” isimli şarkısını seslendirdi.





Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
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