Bir Türlü Yakalayamadılar

Edinilen bilgilere göre, Ahi Evran Mahallesi 412. Sokak'taki evlerine yılan girdiğini gören aile, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yakalamak için büyük uğraş verdiği yılan evden kaçmayı başardı. Ekipler daha sonra evlerin kenarında bulunan alanda kürekle toprağı eşeleyerek yılanı bulmaya çalıştı. Kürekle yılanı bulma çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, evin kenarında bulunan otları yakarak yılanın çıkabileceği ihtimalini düşündü. Yapılan tüm çabalara rağmen yılan bulunamazken, itfaiye ekipleri de yaktıkları otları söndürerek olay yerinden ayrıldı.