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Bir Yılın Emeğini Sergilediler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan karma resim sergisinin açılışını yaptı.

Bir Yılın Emeğini Sergilediler
Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda gerçekleşen açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Talas Kaymakamı Sefer Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı, davetliler ve resim bölümü öğrencileri katıldı.
Serginin açılışını eşi Neşe Özhaseki ile birlikte yapan Özhaseki, daha sonra sergiyi gezerek resimler hakkında bilgiler aldı. Sergiyi büyük bir ilgiyle gezen ve beğenisini ifade eden Başkan Özhaseki, resim bölümü öğrencilerinin bir yıllık emekleri sonucunda çok güzel eserlerin ortaya çıktığını söyledi.
Sergide, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Resim Bölümü'nde eğitim alan 105 öğrenci tarafından yapılan 230 yağlı boya, 55 kara kalem ve 5 mozaik yöntemleriyle yapılmış toplam 290 karma eser sergilendi. Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda 1 Haziran tarihine kadar açık kalacak sergi, ücretsiz olarak gezilebilecek.
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