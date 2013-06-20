Dernek Başkanı Mükremin Öner, kermesin başarıyla tamamlandığını belirterek, “ Buradan elde edilen gelir, yardıma muhtaç öğrencilerin eğitimleri için kullanılacaktır. Derneğimizin düzenlediği kermeste, bayanların evlerinde yaptıkları Kafkas kültürüne ait yemekler, tatlılar, giysiler ve bazı el sanatlarının satışı yapıldı. Halkımız kermesimize büyük ilgi gösterdi. Kermesimize katılarak destek veren herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.
Birleşik Kafkas Derneği Kermesine Büyük İlgi
Kayseri Birleşik Kafkas Derneği’nin Hunat Hatun Medresesinde düzenlediği yardım kermesi, Kayserililerden büyük beğeni topladı.
20 Haziran 2013 Perşembe 14:14
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