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Birleşik Kafkas Derneği Yardım Kermesi Açtı

Kayseri Birleşik Kafkas Derneği tarafından Hunat Hatun Medresesi’nde yardımlaşma kermesi açıldı.

Birleşik Kafkas Derneği Yardım Kermesi Açtı
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13-22 Haziran arasında açık olacak olan kermesten elde edilen gelir öğrencilere burs olarak verilecek. Açılış kurdelesi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından kesilen kermese Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi’nden öğretim elemanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Üniversite ve lise öğrencilerinin eğitimine destek vermek amacıyla Hunat Hatun Medresesi’nde düzenlenen kermes, renkli görüntülere sahne oldu. Kermeste yöresel yemek ve Çerkez kıyafetleri ile ev eşyaları büyük ilgi gördü. Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Mükremin Öner de kermesten sağlanılan gelir ile öğrencilere burs verileceğini ifade ederek, “Her yıl eğitime destek amaçlı kermes yapmaktayız. Bu sene de Hunat Hatun Medresesi’ni Büyükşehir Belediyesi bize 10 günlüğüne tahsis etti. elde edilen gelirle de öğrencilerimize yardım da bulunacağız” şeklinde konuştu.

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