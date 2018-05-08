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Birlik Vakfı'ndan 'Yaşam Boyu Başarı' semineri

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte Kişisel Gelişim Uzmanı Fatih Abadi tarafından 'Yaşam Boyu Başarı' semineri düzenlendi.

Birlik Vakfı'ndan 'Yaşam Boyu Başarı' semineri
Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışında konuşan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel ülkenin geleceğinde gençlerin çok önemli rol üstlendiğini belirterek birlik ve beraberliğin önemine değindi. Adıgüzel; "Birlik Vakfı Türkiye’de 1985 yılında hizmet kervanına girerek gençlerimize daha müreffeh günler hazırlamak için Türkiye’de 55 vilayette hizmet vermeye başladı. 1916 yılından itibaren Milli Türk Talebe Birliği olarak başlayan bu serüven 1985 yılında cumhurbaşkanımızın da kurucular kurulu olarak içerisinde 40 cefakar arkadaş Birlik Vakfı’nı kurmuş ve Kayseri’de 2 buçuk yıldır da hizmet etmeye başlamıştır. 1985 yılında vakıf kurulmuş ama her zaman darbelerden nasibini almıştır. Ama Allah nasip ederse, sizin gibi gençler olduğu sürece bundan sonra en son yaşadığımız 15 Temmuz darbesinde hep beraber birlikteliğimizi sağladık. İnşallah 15 Temmuz gördüğümüz son darbe girişimi olur. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Sizlere çok ihtiyacımız var, taşın altına artık elimizi değil gövdemizi koymamız gerekiyor. Büyüklerimiz bizlere bu bayrakları teslim ettiler, biz de sizlere teslim ederek Türkiye’de geleceğimize dair birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bu nesil hepimizin, yarın sizlerinde çocuklarınız olacak. Sizler de bunlara iyi bir nesil hazırlayabilmeniz için elinizden gelen bütün gayretleri göstereceğinizden eminiz. Ama bu tabi tek başımıza yapılacak bir hareket değil, birbirimize kenetlenerek yapacağımız harekettir. Önümüzde çok zorlu süreçler var. bu süreçte erken seçim kararı alındı. Neden alındı, oturup düşünmemiz lazım. Özellikle siz gençlerin bu konuda daha fazla eğilim göstermeniz gerekiyor. Rabbim bizlere daha güzel günleri görmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı. 
Açılış konuşmasının ardından Kişisel Gelişim Uzmanı Fatih Abadi, gençlere Yaşam Boyu Başarı semineri verdi. 
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