Bisikletçiler Madalyaya Doymuyor

Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Niğde’den 34 sporcunun nefes kesen yarışları Aksaray Üniversitesi kampüsünde yapıldı.

“Gençler,” “Yıldızlar A-B” ve “Minikler” kategorisindeki 20, 12 ve 8 kilometrelik parkurlardaki yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.



Dar Bölge Bisiklet Yarışı Gençler kategorisinde, 30 dakika 11 saniyelik süre ile Yasin Poyraz birinci olurken, 30.13’le Ahmet Edebali ikinci, 30.17 ile de Ahmet Kaan Özcan üçüncü oldu. Aynı kategoride 9 dakika 47 saniyelik dereceyle Melike Havva Yiğit ve İrem Nur Korkmaz birinciliği paylaştı ve bitiş çizgisini el ele geçerek, dostluk mesajları verdi. Yıldızlar A kategorisinde 31 dakika 17 saniye ile Davut Duman birinci, 31.18’le Furkan Akçam ikinci, 31.19’la da Hüseyin Teker üçüncü oldu. Yıldızlar B kategorisinde ise birinciliği 17.01’lik dereceyle Mehmet Can Çukur elde etti. Osman Emre Başbağ’ın 18.15’le ikinci olduğu yarışmayı, Raşit Kolaklıkaya 18.29’la üçüncü olarak tamamladı. Aynı kategoride 18.29’luk dereceyle Funda Taşkın bitiş çizgisine ilk varan sporcu olurken, Taşkın’ı 21.47 ile Sıla Doğan ve 26.21’le Nazlıcan Aslan takip etti. Miniklerde ise birinciler, 8 dakika 47 saniye ile Zafer Emre Karahüseyin ve 8.53’le de Elif Yaren Kıraç oldu.

Bu sonuçlarla Kayseri’den yarışmaya katılan sporcular toplamda 8 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak yarışmaya damgasını vurdu.



Yarışmanın ardından, Aksaray Üniversitesi Yöneticileri ve akademisyenler, özel bisiklet sahasında (velodrom) düzenlenen törende, sporculara madalyalarını takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yarışlarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

