Bisikletiyle Kamyona Çarptı

Edinilen bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi'nde ikamet eden 12 yaşındaki Z.S., marketten ekmek almak için bisikletiyle yola çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Z.S., park halinde bulunan 38 EZ 244 plakalı kamyona çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekipleri, yaralı Z.S.’yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Z.S. yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

