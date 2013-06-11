Bitki Atıklarından Organik Gübre

Çevre ve doğa dostu belediye olarak doğal olan ürünleri korumak ve kollamak ile mükellef olduklarını, halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilk etapta ilçe sınırları içerisinde bulunan bağ ve sayfiye alanlarına olmak üzere 500 atık toplama varili dağıttıklarını kaydetti.

Belediye olarak ilk etapta bölge sakinlerine 80, 100 ve 120 litrelik bitki atığı toplama varili dağıttıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Geri dönüşümde örnek ve referans gösteriliyoruz. Ayrıştırılmış atık toplama ile başladığımız çalışma daha sonra pil, elektronik, kızartma yağı toplama gibi alan olarak genişletildi. Şimdi de bağ ve bahçe alanlarında toplanan bitkisel atıkları toplayarak organik gübre yapılarak hem doğa korunmuş hem de organik gübre ile hormonsuz meyve ve sebze yetiştirilecektir” diye konuştu.

Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Türkmen ise özelikle bağ ve sayfiye alanlarında bu uygulamayı başlattıklarını ve ilçenin tamamına yaygınlaştırılacaklarını belirterek, belediyeyi arayanlara gerekli yardım ve desteğin verileceğini söyledi.