Eskiden Düvenönü İmam-Hatip Civarı ve Kiçikapı Hareket memurluğu yanı gibi merkezi yerlerde kurulan; dolayısıyla meraklısının, ilgilisinin, ihtiyaç sahiplerinin kolaylıkla ulaşabildiği Bitpazarı artık gözlerden de gönüllerden de uzak bir yerde… Melikgazi Karacaoğlu Mahallesi Aşkale Çıkmazı üzerinde (Beştepelerin arka tarafı) dağlık-taşlık oldukça tenha bir yere kurulan Bitpazarına ulaşım da zor olduğu için eski rağbet yok! Buranın en iyi müşterileri de artık Suriyeli mülteciler…









Görüştüğümüz Bitpazarı esnafı bölgenin toprak olduğunu vurgulayarak “yağmur- kar yağdığında her taraf çamur oluyor. Belediyeden bu konuya acil çözüm bekliyoruz” diyorlar.

Haber: M. Furkan Şahin

Fotoğraflar: Çağlayan Yılmaz