Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bitpazarı artık gözlerden de gönüllerden de uzak!

Bitpazarı artık gözlerden de gönüllerden de uzak!

Eskiden Düvenönü İmam-Hatip Civarı ve Kiçikapı Hareket memurluğu yanı gibi merkezi yerlerde kurulan; dolayısıyla meraklısının, ilgilisinin, ihtiyaç sahiplerinin kolaylıkla ulaşabildiği Bitpazarı artık gözlerden de gönüllerden de uzak bir yerde…  Melikgazi Karacaoğlu Mahallesi Aşkale Çıkmazı üzerinde (Beştepelerin arka tarafı) dağlık-taşlık oldukça tenha bir yere kurulan Bitpazarına ulaşım da zor olduğu için eski rağbet yok! Buranın en iyi müşterileri de artık Suriyeli mülteciler…




Görüştüğümüz Bitpazarı esnafı bölgenin toprak olduğunu vurgulayarak “yağmur- kar yağdığında her taraf çamur oluyor. Belediyeden bu konuya acil çözüm bekliyoruz” diyorlar.
Haber: M. Furkan Şahin
Fotoğraflar: Çağlayan Yılmaz

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Bitpazarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.