Boğazından Bıçaklanan Genç Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Tuna Caddesi'nde iki hafta önce meydana gelen olayda, gençler arasında tartışma çıktığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında 22 yaşındaki M.B.'nin boğazından ve yüzünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandığı öğrenildi.



Ambulansla hastaneye kaldırılan M.B. yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. M.B. iki haftadır kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.



Olay günü M.B.'yi bıçaklayarak yaraladığı öğrenilen İ.D. ise yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine konulmuştu. (iha)



