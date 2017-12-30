Boğazlıyan Şeker’den kampanya rekorları

Kampanya kapanış törenine; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu,Yönetim Kurulu üyeleri Harun Halıcı, Hurşit Dede, Denetim Kurulu Üyelerinden Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdullah Borazan, Kayseri şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları Hulusi Yüksel, Sırrı Doğanlı ve çalışanlar katıldılar.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Boğazlıyan Şeker Fabrikasının 11. Kampanya dönemi kapanışında yapmış olduğu konuşmasında, 105 günlük kampanya süresi içerisinde 1 Milyon 450 bin ton pancar işlendiğini ve bu süre zarfında 203 bin ton şeker elde edildiğini, kampanya süresi içerisinde 1232 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Başkan Akay “aslında şeker sektöründe ciddi bir kriz yaşanmasına rağmen Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Şeker fabrikalarında çalışanların maaşları ve çiftçilerin pancar bedellerinin ödenmesinde hiçbir sorun yaşanmadığını ve ödemelerin zamanında yapıldığını” belirterek “bu durum Kayseri Şeker’in büyüklüğünü ortaya koymaktadır” dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; “2016 yılının 28 ağustosundan bu taraf Şeker Kuruluna atama yapılmadığı için bir boşluk meydana geldi. Mısırdan şeker üreten kuruluşlar bu boşluğu kendi lehlerine çok farklı bir şekilde değerlendirdiler ve kota harici üretimler yaparak piyasaya tamamen hâkim oldular. Bu kota harici üretilen nişasta bazlı şeker ya da mısırdan üretilen mısır şurubu tamamen piyasa da etkili bir noktaya geldi. Biz pancar yetiştirmeye Eylül ayında başlıyoruz aralık ya da ocak ayında bitiriyoruz. Ocak ayından sonra istesek de bir yerden pancar bulmamız da mümkün değil, üretim yapmamız da mümkün değil.

Ama mısırdan şeker üretenler açısından durum böyle değil işte yurt dışından mısırı getiriyorlar yılın 12 ayında üretim yapma imkânına sahipler. Bir de tabi daha ucuza mal edildiği için piyasada bazı firmalar bunu tercih ediyor insanların sağlığı noktasını dikkate almadan umursamadan sadece ticari amaçlı kar amaçlı olarak bu üretim yapılıyor ve satılıyor ve maalesef Türkiye’de denetimsizliğin sonucunda böyle bir durum ortaya çıktı.

Ancak şimdi Şeker Kurulu yerine son çıkan KHK’de belirtilen uygulamaya göre Şeker Kurulunun görevleri Gıda ve Tarım Bakanlığımız bünyesindeki kurulacak daire başkanlığına devredildi. Beklentimiz ve temennimiz odur ki; İnşallah Bakanlığımız denetim işine hızlı bir şekilde başlar. Gerek kotaların belirlenmesi ve diğer hususlarda hızla karar alır tekrardan yeni düzenli bir sisteme kavuşur gelecek adına endişemiz bu yönüyle ortadan kalkar.”

İHA

