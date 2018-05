“Boydak Holding’in büyümesi bizleri memnun etti”

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Boydak Holding’in TMSF’nin yönettiği şirketler arasında en büyüğü konumunda olduğunu söyledi. Kamçı, “Boydak Holding 34 genel müdürlükten oluşan büyük bir holdingdir. TMSF’nin el koyduğu bine yakın firma içerisinde Boydak Holding 1’inci sıradadır. Bu anlamda da önemlidir. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere buranın ilerlemesini isteyen bir yönetim anlayışı var. Geriye gitmesi arzu edilmeyen bir durumdur. Yaklaşık 2 yıldır el konmuş durumdadır. 2 yıl içerisinde de yüzde 12 gibi bir rakamla büyümesi bizleri memnun etti. 13 bin fiili çalışan işçisiyle hem ekonomimize hem de Kayseri’ye çok büyük bir faydası olan holdingdir” ifadelerini kullandı.

Her zaman yatırımcının yanlarında olduklarını kaydeden Kamçı, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bizim üzerimize ne düşüyorsa yaparız. her zaman yatırımcının yanındayız. Artırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben aynı zamanda İncesu Organize Sanayi Bölgesinde müteşebbis heyet başkanıyım. Orada da fabrikaların artması için, yatırımcının oraya gelmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. aslında 1. Organize Sanayi Bölgesi kendini tamamlamış durumdadır. Bu anlamda da Boydak Holding daha ağırlıklı olarak 1’inci organizede hizmet veriyor.”

“Boydak grubu milli bir kurum durumunda”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Boydak grubu artık milli bir kurum durumundadır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TMSF’nin devraldığı Boydak Holding hakkında açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ’ye bulaşan şirketlere yargı yoluyla el konulduğunu kaydeden Çelik, “Malum süreç içerisinde FETÖ’ye bulaşmış yada yolları kesişmiş olan firmalara devletimiz yargı yoluyla el koydu. İlk anda sıkıntı olmasına rağmen daha sonra TMSF’ye devredilmesiyle birlikte bu şirketler ok daha güçlü hale geldiler. Kayyum süreci gerçekten istediğimiz atılı yapamadığımız bir süreçti. TMSF’de büyük şirket yönetme kültürü, holding kültürü olan kurumumuz. Bu anlamda TMSF’nin çok güçlü kadroları var. TMSF, Boydak grubunun da tüm şirketlerini de ele almasıyla birlikte başarı kendiliğinden geldi. Kayseri’nin lokomotif sektöründen biri mobilyadır. Mobilya sektöründe belirleyici grupta Boydak grubuydu. Bu grupta TMSF’nin gelmesiyle birlikte satışlarını katlayarak artırdılar. Devletin eline geçince sahipsiz kalır, burada işler kötüye gider gibi bir beklenti vardı ama TMSF’nin güçlü kadroları burada başarılı bir şekilde yönetim sergilediler. Hem direk çalışan sayısı hem de buraya iş yapan fason imalatçıların yaptığı işlerde bir aksama olmadı. Aksine cirolarda arttı. Bunu sektörün içerisinde herkes söylüyor. Burada yüzden fazla firmaya bu grup dışarıda iş veriyor. Dışarıda hemen hemen bütün fabrikalar işçi arıyor. Bu ne demek, sektör dinamik, sektörün lokomotifi Boydak dinamik, hem kendi çalışıyor hem de tedarikçileri iyi çalışıyor ki organizede böyle bir eleman sıkıntısı çekiliyor. Rabbim önlerine taş çıkartmasın. Bu başarıları daim olsun. Çünkü artık milli bir kurum durumundadır” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin hafta sonu yoğun bir gün geçirdiğini kaydeden Çelik, “Kayseri bu yoğunluğa alışık bir şehirdir. AK Parti kurulduğundan bugüne biz bu yoğunluğu sürekli görüyoruz. İlk mitingi de burada yapmıştık, ilk teşkilatı da burada açmıştık. Böyle bereketli bir topraklarda yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız her Kayseri’ye geldiğinde görüşme imkanlarımız oluyor. Şehirle ilgili taleplerimizi iletiyoruz. Kendileri de sağ olsunlar bu konuda gereken desteği veriyorlar” dedi.

