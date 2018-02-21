BOYDAK’A TMSF NEŞTERİ

(Alparslan Baki Ertekin)

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Boydak Holding yönetiminde yeni bir değişiklik daha yaşandı. Hakkında ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları sonrası istifa eden Boydak Holding Eski CEO’su Ertunç Laçinel’in ardından ekibinden 3 üst düzey yönetim kurulu üyesinin daha görevine son verildi.Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fazlı Yıldırım ile Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Doğuş Bektaş ve Resul Memiş’in de TMSF tarafından görevlerinden alındıkları öğrenildi.Bu gelişmeyi olumlu bulan Kayserili bazı sanayiciler “TMSF tam zamanında müdahale ederek yanlış gidişata el koydu. Kayseri’nin gözbebeği Boydak Holding bu son gelişmeyle birlikte safralarını atarak daha da yükselecek. Oradaki müspet gelişmelere takoz olup süreci olumsuz etkileyen ekibin tasfiye edilmesiyle kurum daha dinamik hale gelecek.” değerlendirmesinde bulundular.Yaşanan gelişmelerin ardından daha önce 6 kişiden oluşan Boydak Holding Yönetim Kurulu 3 kişiye düştü. Bu değişiklik kurumun web sayfasında da yayınlandı.Bünyesinde barındırdığı onlarca büyük marka ile birlikte şu an mali değeri milyar dolarları bulan Boydak Holding’i, bundan sonra Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Baki Ertekin ile diğer Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Emin Sarıoğlu’dan oluşan 3 kişilik ekip yönetecek.Bilindiği gibi İstikbal, Bellona, Mondi gibi ünlü markaları bünyesinde barındıran, 7 ayrı sektörde 34 şirket ile faaliyet gösteren, 11 bin 500 direkt ve 40 bin endirekt olmak üzere 50 binden fazla kişiye istihdam oluşturan, binlerce tedarikçi firması ile birlikte adeta Kayseri ekonomisinin can damarı olan Boydak Holding’te yolsuzluk iddiaları nedeniyle kısa bir süre önce CEO Ertunç Laçinel istifa etmek zorunda kalmış, yerine de Alpaslan Baki Ertekin görevlendirilmişti.Başarılı bir yöneticilik geçmişi olan Ertekin son olarak Nazilli merkezli Uğur Şirketler Grubu’nun CEO’su olarak başarılı hizmetlere imza atmıştı. Ertekin’in son operasyondan sonra Boydak Holding’de de büyük atılımlar yapması bekleniyor.