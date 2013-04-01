Böyle Hırsızlık Görülmedi

Alınan Bilgilere göre, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik kasabasında, şüpheli C.Ö. ve E.Y. isimli şahıslar, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait yol yapım malzemesi olan 3 ton mıcırı, traktörün römorkuna yükledikleri sırada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. Şüphelilerin ifadelerinde, 3 ton mıcırı, evlerinin önüne sermek için aldıklarını söyledikleri öğrenildi. (İHA)



