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Böyle Hırsızlık Görülmedi

Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi'nde 2 kişi Karayolları'na ait 3 ton mıcırı çalarken suçüstü yakalandı.

Böyle Hırsızlık Görülmedi
Alınan Bilgilere göre, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik kasabasında, şüpheli C.Ö. ve E.Y. isimli şahıslar, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait yol yapım malzemesi olan 3 ton mıcırı, traktörün römorkuna yükledikleri sırada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. Şüphelilerin ifadelerinde, 3 ton mıcırı, evlerinin önüne sermek için aldıklarını söyledikleri öğrenildi.  (İHA)

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