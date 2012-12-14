Boynuna Bağladığı İp Koptu

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çağdaş Apartmanı'nın 4. katında oturan 82 yaşındaki M.T.'nin oturduğu dairenin balkonuna bağladığı ip ile kendini asarak intihar ettiği öğrenildi, M.T.'nin, boynuna bağladığı ipin kopması sonucunda yaklaşık 5 metre yükseklikten düştüğü bildirildi.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri, M.T.'nin intihar ettiği mahalde çalışma yaparken, polis ekipleri de olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (iha)

