Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden Ak Parti'ye ziyaret



Kayseri Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ve yönetim kurulu üyeleri Ak Parti il Başkanı Hüseyin Cahit Özden'i ziyaret ettiler. Ziyarette bir konuşma yapan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'' Kayseri de sivil toplum örgütleri ile dayanışma içerisindeyiz. Bu günde Bozok Kültür ve yardımlaşma derneği yönetim kurulu ve başkanını ağırladık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk." dedi.

