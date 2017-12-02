“Bozok Şöleni” bu akşam

Bozok Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Bozok Şöleni” İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilecek. Şölende, “Ben Yoruldum Hayat” şarkısıyla tanınan Mümin Sarıkaya ve “Kaldırımlar Utansın” şarkısıyla bilinen Mahmut Yıldız sahne alacak.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, bugün 19.00’da başlayacak programa tüm Kayseri halkını davet etti.

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